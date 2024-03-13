Ведомство похвасталось о "сбытых" целях в Курской области.

В Министерстве обороны России в разгар совместной операции отрядов "Свободы России", "РДК" и "Сибирского батальона" объявили, что пол дня ловили "киевские беспилотники".

Ведомство заявило, что в течение часа: с 12.40 до 13.40 (московское время) - в область залетело четыре дрона. Все их, согласно "золотому" стандарту России, конечно же "сбили".

"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - заявило ведомство.

Отметим, что губернатор Курской области Старовойт еще утром жаловался, что ночью на область спустили десяток дронов. Чиновник заявил россиянам, что силы ППО сбили 11 целей. В своем обращении он обратился к жителям области как к "курянам".

Партизаны вошли в Курскую область - войска России сдались бегством

Утром стало известно, что в преддверии "путинских" выборов на территории России вновь ополчились против режима диктатора местные партизаны. В частости, легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон объявили о совместной операции и зашли на территории Курской и Белгородской областей. Днем сообщалось, что им удалось взять под контроль местной поселок Теткино (Курская область).

Бойцы констатировали, войска России сдались бегством, бросив свою технику на позициях. "Путинская армия стремительно покидает поселок", - заявили в "Свободе России".

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