Еще осенью Дирксен утверждала, что не боится заниженного рейтинга своего ресторана после скандала вокруг украинских беженцев.

Россиянка Алена Дирксен, в прошлом году призывавшая Путина бомбить Дрезден и оскандалившаяся своими украинофобскими заявлениями, снова пожаловалась якобы "на травлю" из-за своей "позиции". В этот раз Дирксен не хватило денег, чтобы расплатиться с долгами своего ресторана "Родина", и она придумала оправдание - организованное против нее преследование.

В пропагандистском Telegram Mash утверждается, что Дирксен якобы задолжала 10 миллионов евро, а теперь соответствующие органы начали процесс банкротства "Родины".

Пропагандисты пишут, что все это из-за того, что она "русская" и что жаловалась канцлеру ФРН Олафу Шольцу на украинских беженцев.

Через несколько месяцев после скандала вокруг "бомбежки" Дрездена на ее имя начали приходить счета от страховой. К ее ресторану приставили кризисного управляющего, который занимался процессом банкротства.

"Если процесс не остановить, ресторатор лишится дела всей жизни", - жалуются пропагандисты.

Алена Дирксен - что известно о скандале

Еще в октябре 2022 года в интернете завирусился ролик, на котором россиянка призвала российского диктатора Владимира Путина бомбить немецкий Дрезден на фоне митинга украинцев.

Личность россиянки установили достаточно быстро, ею оказалась ресторатор Алена Дирксон. Поэтому она записала видеообращение, в котором жаловалась, что начала получать угрозы в Instagram.

Пострадал и ресторан, которым она владеет, ведь люди массово ставили ему низкий рейтинг. Однако она уверяла, что "антиреклама - тоже реклама" и призвала "продолжать в том же духе".

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