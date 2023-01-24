Женщина заявила, что против нее в Германии открыли уголовное дело.

Россиянка Алена Дирксен, которая призвала диктатора Владимира Путина "бомбить Дрезден", внезапно пожаловалась на то, что ее "травят".

В соцсетях скандальная россиянка опубликовала видеообращение, в котором заявила о травле со стороны проукраинских активистов, бездействие правоохранительных органов Германии и убытки для своего бизнеса. Все это якобы произошло из-за ее пророссийской позиции и российского ресторана "Родина".

"Я неоднократно обращалась за помощью в правоохранительные органы Германии, но ни одно мое заявление не привело к результату. В августе я позволила себе рассказать небольшой местной газете о всех угрозах и нападках, которые получаю я и мой ресторан со стороны проукраинских активистов. Они стали мне еще интенсивнее угрожать и распространять фейки в соцсетях. А правоохранители решили вместо того, чтобы заниматься с этими угрозами, которые поступают мне и моему ресторану, открыть уголовное дело против меня и устроить показательный процесс с наказанием, что происходит с теми, кто не отзывается плохо в адрес РФ", - заявила разгоряченная россиянка.

Дирксен пыталась выжать слезу и заявила, что на правоохранителей больше не надеется, поэтому просит о помощи МИД РФ.

Скандал с Дирксеном

Осенью 2022 года Алена Дирксен стала широко известной в Телеграм-сообществах из-за своих скандальных видео о войне и российской агрессии.

В частности, она призвала российского диктатора Владимира Путина бомбить немецкий Дрезден, демонстрируя митинг украинцев. Личность россиянки установили достаточно быстро, поэтому она записала видеообращение, в котором жалуется, что получает угрозы в Instagram. Страдает и ресторан, которым она владеет, ведь люди массово ставят ему низкий рейтинг. Однако тогда она уверяла, что "антиреклама - тоже реклама" и призывала "продолжать в том же духе".

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