Скрепы крепчают: в России утвердили правила пользования кадилом

17:38, 02 октября 2017
Русский міръ
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Речь идет о требованиях противопожарной безопасности для религиозных объектов, в которых указан порядок зажжения кадила.

Дмитрий Медведев / REUTERS

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил требования противопожарной безопасности для религиозных объектов, в которых указан порядок зажжения кадила.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ,  соответствующим постановлением «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» дополнены разделом «Объекты религиозного назначения». До настоящего времени специального регулирования в части пожарной безопасности объектов религиозного назначения не было.

В документе указывается, что разожжённые кадила можно ставить исключительно на негорючее основание в специально отведённом месте.

«Расстояние от места установки разожжённого кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра», - говорится в документе.

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Также указывается, что в помещении для священнослужителей должно быть не менее одного огнетушителя и в храмах необходимо каждый день проверять эвакуационные выходы.

Документ согласован с Межрелигиозным советом России.

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