В России таксист заставил умыться зеленкой не расплатившихся девушек (видео)

В Хабаровске таксист заставил пассажиров, предположительно севших в машину без денег, измазать лица себе зеленкой. Видеозапись инцидента появилась в инстаграме "Новости Хабаровска", передает "Медуза".

Читайте такжеВ России медведи съели тонну рыбы, которую высыпал пьяный водитель грузовика (фото)

На записи видно, как мужчина (предположительно, водитель такси), наливает девушке на руки зеленку и требует натереть лицо, приговаривая: "Натирай, не ленись, ушки тоже потри, чтобы видно вас было". Рядом стоят другая девушка, у которой в зеленке лицо и руки, и молодой человек, у которого видны испачканные ладони (его лицо не попало в кадр).

То, что причиной произошедшего стало отсутствие у пострадавших денег, следует из реплик второго мужчины, стоящего за кадром.

Видео снято в черте Хабаровска в районе Красная Речка (судя по попавшим в кадр местам, на Ульяновской улице). Когда именно это произошло, неизвестно. В компании, логотип которой размещен на машине, происшествие пока не прокомментировали.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!