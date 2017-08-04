На сайте госзакупок России нашли "Веслом по е***" (фото)

На сайте госзакупок РФ появилось положение о закупках № 1130019759 от центральной аптеки города Находка со странными деталями. Во вкладке "Способы закупки" 3 августа появился такой способ: "Веслом по е*** в рамках 223-ФЗ".

Там же указано, что закупка таким образом осуществляется в три этапа и без правил, передает "Медуза".

Кроме того, в документы положения 3 августа дважды загрузили фотографию полуобнаженной женщины. Это же фото стоит в профиле страницы на "Моем мире", которая привязана к почте аптеки Находки. Вероятно, на фото — директор этой аптеки Илона Понитаева.

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Каким образом ее фото и "Веслом по е***" оказались на сайте российских госзакупок, неясно. До 3 августа подобных документов на странице этого положения не было.

223-ФЗ, указанный в названии способа закупки — это федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

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