В России продают "флешку" на 50 мегабайт весом в 25 килограмм

Российское закрытое акционерное общество "НИИФИ и ВТ" которое занимается исследованием и разработкой радиоэлектронной аппаратуры, разработало и предлагает приобрести внешний накопитель объемом в 50 мегабайт.

Согласно информации на сайте, накопитель под названием ВНД-М2.05 весит 25 килограмм. Его габариты 500ммх254ммх380мм. При этом неформатированная емкость - 50 мегабайт.

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В информации о закупках указано, что стоимость ВНД-М2.05 составляет 3,7 млн рублей.

Производитель поясняет, что данное устройство предназначено для эксплуатации в качестве внешней памяти вычислительного комплекса. Информация передается по интерфейсу "Манчестер-2" (ГОСТ 26765.52-87), датированному 1987 годом.

Также на сайте компании предлагают купить накопитель ВНД-Т такой же емкости. По мнению производителя, он заменяет снятые с производства накопители на магнитных лентах типа АП 5600 и также предназначен для работы в составе вычислительных комплексов.