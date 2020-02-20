Пресс-секретарь Путина не смог ответить на вопрос о минимальной зарплате в России

На вопрос, как прожить в месяц на минимальную зарплату в 12,1 тысячи рублей, Песков отвечать отказался.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков "убежал" от вопроса, как прожить на 12 тысяч рублей (4 605 гривень) в России весь месяц.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте такжеРоссийской студентке пригрозили отчислением после отказа носит юбку

Журналисты во время общения с Песковым попросили его прокомментировать вопрос жительницы Петербурга, которая на днях спросила у Путина, как прожить на 10,8 тысячи рублей в месяц.

«Я не думаю, что это провокация», – сказал он на вопрос, считает ли Кремль это провокацией. По его словам, Путин часто общается с россиянами во время поездок по регионам.

При этом женщина «спокойно и вдумчиво говорила с президентом».

Когда журналисты спросили у Пескова, как бы в Кремле посоветовали жить в месяц на 10,8 тысячи рублей, тот согласился, что эта зарплата ниже минимальной.

«Конечно, надо в каждом конкретном случае разбираться, что это за зарплата, где, что это за ставки», – сказал он.

В то же время на вопрос, как прожить в месяц на минимальную зарплату в 12,1 тысячи рублей, пресс-секретарь Путина отвечать отказался.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Это вряд ли входит в мои функции. Я не буду на него отвечать. Это вопрос скорее риторический», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, в российском Красноярске водитель автомобиля Mercedes сбил журналиста пропагандистского телеканала "Россия" во время попытки взять у него интервью.