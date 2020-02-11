В РФ активисты пытались бороться с "Большим Братом", но потерпели фиаско (фото, видео)

Распознавание лиц в России становится политическим инструментом, убеждены активисты.

На днях российские активисты вышли на улицы Москвы против расширения систем распознавания лиц в стране. Впрочем, уже вскоре группу протестующих задержали.

Об этом говорится на странице Coda Story в Facebook.

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Отмечается, что активисты обеспокоены ростом количества камер видеонаблюдения в городах России, в частности на станциях метро, улицах и парках.

По словам организаторов акции, распознавание лиц в России становится политическим инструментом, который используют для наблюдения и контроля за активистами.

Группа художников и активистов, объединенных под общим названием «Следи» (Follow), вышли на улицы Москвы 9 февраля, обрисовав свои лица разноцветными геометрическими фигурами, которые должны были запутать камеры. Однако участников акции арестовали за несколько минут до марша.

Справка УНИАН. Большой Брат – персонаж романа Джорджа Оруэлла «1984», единоличный лидер государства Океания и партии «Ангсоца». Лицо Старшего Брата изображается на многочисленных плакатах, развешанных по всему Лондону.

Согласно сюжету романа, Большой Брат был одним из лидеров революции, произошедшей в Великобритании в пятидесятых годах. Утверждение единоличной власти старшего Брата началось в 1960 году, с этого времени началось истребление руководителей партии, непосредственно участвовавших в революции.

До начала 1970-х годов Большой Брат стал единоличным правителем Океании. После его прихода к власти, была полностью переписана история Океании, Большой Брат стал ее главным действующим лицом, единоличным лидером партии еще с дореволюционных времен.