Подписал отца "Россией": родственники нового премьера РФ оказались "рублевыми" миллиардерами

По подсчетам журналистов, общая стоимость описанной недвижимости превышает 1,5 миллиарда рублей.

Семья нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина владеет 2,6 га земли и 5 жилыми домами, площадь которых превышает 2,4 тыс. квадратных метров.

Об этом пишут журналисты Открытых медиа.

По информации издания, Мишустин вместе с женой в 2001 году владели земельными участками площадью 5,5 га и приблизительной стоимостью более 600 миллионов рублей. Впрочем, сейчас в документах указано «Российская Федерация».

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На государство оформлены два соседних участка площадью более 2 га. До 2015 года они были разделены на несколько меньших по площади. 8 из них до 2012 года принадлежали вице-президенту «Роснефть», бывшему министру по налогам РФ Геннадию Букаеву и его жене. Он продал их отцу Мишустина, имя которого в документах заменили на «Российскую Федерацию» через 2 года после сделки.

Еще два участка в 2002 году приобрела сестра премьера – Наталья Стенина. В 2009 году совладелец московского ресторана «Недальний Восток» подарил «Российской Федерации» 6 участков. Вскоре все участки объединили.

По подсчетам журналистов, общая стоимость описанной недвижимости превышает 1,5 миллиарда рублей. Эта сумма превышает задекларированную с 2010 года. Согласно документам, сам он заработал 213 миллионов, а его жена – 789 миллионов рублей.