Ностальгия по США: Кремль показал, как Путин водил хоровод с Бушем-младшим (фото)

На ролике видно, как Путин с Бушем-младшим танцуют вместе с коллективом под русскую народную песню «Барыня».

Кремль показал видео со встречи в Сочи президентов США и России в апреле 2008 года.

Это был последний визит Буша-младшего в РФ. В ноябре того же года президентом США был избран Барак Обама.

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На ролике видно, как Путин с Бушем-младшим танцуют вместе с коллективом под русскую народную песню «Барыня».

Путин – в хороводе на сцене, а Буш-младший – перед сценой. После окончания песни они садятся за стол.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Путин подписал закон, который вводит порядок содержания в следственных изоляторах беременных и матерей с детьми отдельно от других подозреваемых и обвиняемых.