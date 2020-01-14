Ностальгия по США: Кремль показал, как Путин водил хоровод с Бушем-младшим (фото)
14:39, 14 января 2020Русский міръ
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На ролике видно, как Путин с Бушем-младшим танцуют вместе с коллективом под русскую народную песню «Барыня».
Это был последний визит Буша-младшего в России / Скриншот
Кремль показал видео со встречи в Сочи президентов США и России в апреле 2008 года.
Это был последний визит Буша-младшего в РФ. В ноябре того же года президентом США был избран Барак Обама.
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На ролике видно, как Путин с Бушем-младшим танцуют вместе с коллективом под русскую народную песню «Барыня».
Путин – в хороводе на сцене, а Буш-младший – перед сценой. После окончания песни они садятся за стол.
Скриншот
Как сообщал УНИАН, президент Владимир Путин подписал закон, который вводит порядок содержания в следственных изоляторах беременных и матерей с детьми отдельно от других подозреваемых и обвиняемых.
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