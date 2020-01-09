В РФ журналистку уволили, потому что разместила фото политика федерального уровня ниже фото областного депутата
Главного редактора российской «Урюпинской правды» Ольгу Шушлебину уволили по требованию главы администрации городского округа Урюпинска.
Об этом пишет Российская газета.
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По информации издания, причиной стало то, что в «Урюпинской газете» фотографию политика федерального уровня разместили фото ниже областного депутата.
Основатель газеты уволил главреда по статье 287 Трудового кодекса РФ – дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации.
Журналистка обжаловала свое увольнение в суде. Адвокат утверждает, что ее могут уволить по указанной статье в течение года, поскольку газета принимала участие в предвыборной кампании.
Как сообщал УНИАН, российский СК проверяет смерть журналиста, которому останавливали кровотечение курицей.