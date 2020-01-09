В РФ журналистку уволили, потому что разместила фото политика федерального уровня ниже фото областного депутата

Журналистка обжаловала свое увольнение в суде.

Главного редактора российской «Урюпинской правды» Ольгу Шушлебину уволили по требованию главы администрации городского округа Урюпинска.

Об этом пишет Российская газета.

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По информации издания, причиной стало то, что в «Урюпинской газете» фотографию политика федерального уровня разместили фото ниже областного депутата.

Основатель газеты уволил главреда по статье 287 Трудового кодекса РФ – дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации.

Журналистка обжаловала свое увольнение в суде. Адвокат утверждает, что ее могут уволить по указанной статье в течение года, поскольку газета принимала участие в предвыборной кампании.

Как сообщал УНИАН, российский СК проверяет смерть журналиста, которому останавливали кровотечение курицей.