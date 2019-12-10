Путин объяснил, почему в России надо сажать за бросок пластикового стаканчика в силовиков

Российский лидер боится, что если не наказывать «за брошенный стаканчик», это может привести к уличной стрельбе и грабежам магазинов.

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему нельзя оставлять безнаказанными граждан, которые бросают в силовиков пластиковые и бумажные стаканчики.

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Как сообщает TJournal, Путин затронул эту тему на заседании президентского Совета по правам человека.

«Бросил [стаканчик]— ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень. Потом стрелять начнут и грабить магазины», – объяснил он.

Российский президент заявил, что такое нельзя допускать, но подчеркнул, что граждане имеют право высказывать свою точку зрения всеми законными средствами.

Перед этим глава СПЧ Валерий Фадеев заявил о необходимости соразмерности наказаний преступлениям. Он считает, что брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку.

Напомним, в России тюремные сроки получили несколько участников массовых акций протеста, которые имели место в Москве в июле-августе этого года. Летом мирные митинги часто заканчивались массовыми задержаниями с применением насилия.

Общественность была возмущена несоразмерностью вменяемых активистам преступлений и назначенных судом наказаний. Основанием для ареста мог стать даже брошенный в силовика бумажный стаканчик, как в случае с активистом Сергеем Абаничевым (в случае Абаничева обвинения все же были сняты).

В сентябре УНИАН сообщал, что Тверской суд Москвы приговорил россиянина Данила Беглеца к двум годам колонии общего режима за то, что он дернул "росгвардейца" во время акции протеста 27 июля.