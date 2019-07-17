Россияне получили извещения о своей смерти
16:25, 17 июля 2019Русский міръ
571 0
Недоразумение произошло из-за технического сбоя.
Иллюстрация REUTERS
Жители Яранска в Кировской области (Россия) получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Читайте такжеБез решения суда: в Сети детально рассказали, как "Вконтакте" помогает сажать своих пользователей
Об этом сообщает РИА «Новости». В письмах сообщалась о смерти граждан и содержалась информация о том, что наследникам земельных участков необходимо обратиться в администрацию для подтверждения права собственности.
По словам главы Яранского городского поселения Николай Зыков, недоразумение произошло из-за технического сбоя.
«Мы извинились перед всеми. Лично с каждым встретились и принесли извинения», - рассказал чиновник.
Всего сотрудники администрации отправили 25 ошибочных писем.
Как сообщал УНИАН, ранее неизвестные рассылали в СМИ сообщение о смерти Януковича.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter