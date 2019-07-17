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Россияне получили извещения о своей смерти

16:25, 17 июля 2019
Русский міръ
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает РИА «Новости». В письмах сообщалась о смерти граждан и содержалась информация о том, что наследникам земельных участков необходимо обратиться в администрацию для подтверждения права собственности.

По словам главы Яранского городского поселения Николай Зыков, недоразумение произошло из-за технического сбоя.

«Мы извинились перед всеми. Лично с каждым встретились и принесли извинения», - рассказал чиновник.

Всего сотрудники администрации отправили 25 ошибочных писем.

Как сообщал УНИАН, ранее неизвестные рассылали в СМИ сообщение о смерти Януковича.

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Теги: #смерть#Россия#сообщения