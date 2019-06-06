В России школьницы заставили сверстницу пить воду из лужи, издевательства попали на видео

Причиной нападения стало то, что девушка якобы распускала слухи и жаловалась учителям, а также увела парня у одной из школьниц.

В российском Бийске 15-летнюю девушку заставили пить воду из лужи.

Две сверстницы поставили свою жертву на колени, а потом под угрозами заставили пить грязную воду. Все это они засняли на видео, которое попало в сеть.

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На опубликованном ролике можно увидеть, как школьница в спортивном костюме стоит на коленях перед лужей и плачет.

"Концерт закончен? Давай еще, выплевывай. Могу помочь... Лицом туда утопись, пока я сама тебя туда не запечатала", - говорит она из девушек жертве издевательств.

Отмечается, что причиной нападения стало то, что девушка якобы распускала слухи и жаловалась учителям, а также увела парня у одной из школьниц.

Ранее в России школьницы жестоко избили парня за то, что он бросил одну из них.