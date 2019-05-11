Пассажиры не успели даже расстегнуть ремни: появились новые подробности авиакатастрофы в "Шереметьево"

Большинство пассажиров сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолета SSJ 100, находившиеся в его хвостовой части, отравились угарным газом, не успев отстегнуть ремни.

Информация о том, что во время авиакатастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево люди погибли из-за попытки забрать личные вещи, - не подтвердилась.

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Об этом ТАСС сообщили 11 мая в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, эта информация проверялась, но "подтверждений не нашла".

Источник издания рассказал, что у большинства пассажиров, которые во время пожара находились в хвостовой части самолета, "не успели даже расстегнуть ремни", скончавшись от отравления угарным газом.

Спаслись, по данным собеседника агентства, те пассажиры с задней части SSJ 100, которые перешли в переднюю часть самолета еще до его остановки.

Как сообщал УНИАН, 5 мая лайнер "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Основная версия возгорания самолета - попадание молнии. Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.