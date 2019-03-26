Напротив православного храма в Москве открыли бордель

В доме на улице Новокузнецкой обосновались проститутки из Средней Азии.

В Москве полиция ликвидировала бордель в квартире жилого дома, расположенного возле древнего старообрядческого храма.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, в доме на улице Новокузнецкой обосновались проститутки из Средней Азии. Местные жители обратились в правоохранительные органы, девушек задержала полиция.

Ранее сообщалось, что в Таиланде задержали десять секс-инструкторов из России.

Россияне были доставлены в полицейский участок Паттайи. Одному из них было предъявлено обвинение за превышение срока пребывания в Таиланде, троим — в незаконном въездом в королевство, а остальным — за работу без разрешения.