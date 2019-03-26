В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Рядом с телом нашли пенсионное удостоверение ФСБ и военный билет с указанием должностей КГБ и ФСБ.

В Москве обнаружили мертвым генерала-майора ФСБ Сергея Соколова, который ранее был сотрудником Десятого отдела КГБ России.

Тело 59-летнего руководителя одного из управлений ФСБ нашли в его квартире на севере российской столицы, сообщает Телеграм-канал Mash.

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Рядом с телом нашли пенсионное удостоверение ФСБ и военный билет с указанием должностей КГБ и ФСБ.

Известно, что погибший последний раз выходил на связь с родными в начале марта. С того времени с ним никто не связывался.

Отметим, что 10-й отдел КГБ занимался контрабандой и незаконными валютными операциями.

Как сообщал УНИАН, в РФ неизвестный ворвался в кафе с бензопилой.