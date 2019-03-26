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В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

08:43, 26 марта 2019
Русский міръ
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Погибший последний раз выходил на связь с родными в начале марта / inforesist.org

Тело 59-летнего руководителя одного из управлений ФСБ нашли в его квартире на севере российской столицы, сообщает Телеграм-канал Mash.

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Рядом с телом нашли пенсионное удостоверение ФСБ и военный билет с указанием должностей КГБ и ФСБ.

Известно, что погибший последний раз выходил на связь с родными в начале марта. С того времени с ним никто не связывался.

Отметим, что 10-й отдел КГБ занимался контрабандой и незаконными валютными операциями.

Как сообщал УНИАН, в РФ неизвестный ворвался в кафе с бензопилой.

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Теги: #ФСБ#Россия