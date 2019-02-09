На границе Казахстана и России перевернулся спиртовоз: местные черпают ведрами спирт из канавы (видео)
15:30, 09 февраля 2019Русский міръ
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Местные жители не теряют время зря.
Очевидцы вычерпывали спирт ведрами на месте ДТП со спиртовозом / фото ru.sputniknews.kz
В Костанайской области Казахстана на трассе Алма-Ата - Екатеринбург (Россия) перевернулся спиртовоз. Видео последствий аварии попало на YouTube.
Как сообщает издание “Sputnik Казахстан”, 60-летний водитель грузовика Volvo не справился с управлением, в результате чего прицеп с цистерной, полной спирта, отцепился и съехал в кювет.
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На видео видно, как несколько мужчин зачерпывают из придорожной канавы спирт и заливают его ведрами в большие бидоны. Они звонят знакомым и предлагают им подъехать за спиртом.
Напомним, в 2017 году на российской трассе разворовали фуру пива, которая попала в ДТП.
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