Шнуров высмеял Собчак в матерном стихе - она ответила тем же

Собчак в своем стихе нецензурно "отправила" куда подальше всех сплетников и посоветовала им "прихватить с собой Серегу".

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение возможному "разводу" телеведущей Ксении Собчак со своим мужем Максимом Виторганом. Светская львица и телеведущая не осталась в долгу и ответила Шнуру в его же манере.

Свои "произведения" медиаперсоны опубликовали в Instagram.

Ну до чего ж смешные медиаперсоны!

Под свет софитов сами выставляли,

Всю жизнь свою, фигуры и фасоны,

Семью, потом вдруг удивляются, - с х*я ли,

Все копошатся, ой, в пространстве ихнем?

Вываливали всё и с тем же вместе,

Не обсуждайте, сплетни вьются вихрем.

Вы в нашу жизнь пубЛичную не лезьте.

И разместив очередное фото смело,

Сопроводив его посланием от Ошо,

Подписчику дают понять, - не ваше дело,

Живите своей жизнью, мой хороший.

Собчак отреагировала резко: в своем стихе она нецензурно "отправила" куда подальше всех сплетников и посоветовала им "прихватить с собой Серегу".

Всем тем, кто в ожидании кинца

«Смотрите, она вышла без кольца».

С утра все «кумушки» заняли в зале место,

Чтоб помесить всех сплетен тесто.

Хочу сказать, с добром и не без лишней лести

- Идите на х*й все! Ну, а точнее - лезьте!

И прихватите вы с собой в дорогу,

Е***шего мечту, Серёгу!

Как сообщал УНИАН, Шнуров высмеял цирк Путина в едком стихе.