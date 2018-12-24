Шнуров высмеял Собчак в матерном стихе - она ответила тем же
Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение возможному "разводу" телеведущей Ксении Собчак со своим мужем Максимом Виторганом. Светская львица и телеведущая не осталась в долгу и ответила Шнуру в его же манере.
Свои "произведения" медиаперсоны опубликовали в Instagram.
Ну до чего ж смешные медиаперсоны!
Под свет софитов сами выставляли,
Всю жизнь свою, фигуры и фасоны,
Семью, потом вдруг удивляются, - с х*я ли,
Все копошатся, ой, в пространстве ихнем?
Вываливали всё и с тем же вместе,
Не обсуждайте, сплетни вьются вихрем.
Вы в нашу жизнь пубЛичную не лезьте.
И разместив очередное фото смело,
Сопроводив его посланием от Ошо,
Подписчику дают понять, - не ваше дело,
Живите своей жизнью, мой хороший.
Собчак отреагировала резко: в своем стихе она нецензурно "отправила" куда подальше всех сплетников и посоветовала им "прихватить с собой Серегу".
Всем тем, кто в ожидании кинца
«Смотрите, она вышла без кольца».
С утра все «кумушки» заняли в зале место,
Чтоб помесить всех сплетен тесто.
Хочу сказать, с добром и не без лишней лести
- Идите на х*й все! Ну, а точнее - лезьте!
И прихватите вы с собой в дорогу,
Е***шего мечту, Серёгу!
Как сообщал УНИАН, Шнуров высмеял цирк Путина в едком стихе.