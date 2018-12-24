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Шнуров высмеял Собчак в матерном стихе - она ответила тем же

09:26, 24 декабря 2018
Русский міръ
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Instagram Ксении Собчак

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение возможному "разводу" телеведущей Ксении Собчак со своим мужем Максимом Виторганом. Светская львица и телеведущая не осталась в долгу и ответила Шнуру в его же манере.

Свои "произведения" медиаперсоны опубликовали в Instagram.

Ну до чего ж смешные медиаперсоны! 

Под свет софитов сами выставляли, 

Всю жизнь свою, фигуры и фасоны, 

Семью, потом вдруг удивляются, - с х*я ли, 

Все копошатся, ой, в пространстве ихнем? 

Вываливали всё и с тем же вместе, 

Не обсуждайте, сплетни вьются вихрем. 

Вы в нашу жизнь пубЛичную не лезьте. 

И разместив очередное фото смело, 

Сопроводив его посланием от Ошо, 

Подписчику дают понять, - не ваше дело, 

Живите своей жизнью, мой хороший.

Собчак отреагировала резко: в своем стихе она нецензурно "отправила" куда подальше всех сплетников и посоветовала им "прихватить с собой Серегу".

Всем тем, кто в ожидании кинца

«Смотрите, она вышла без кольца».

С утра все «кумушки» заняли в зале место,

Чтоб помесить всех сплетен тесто. 

Хочу сказать, с добром и не без лишней лести

- Идите на х*й все! Ну, а точнее - лезьте!

И прихватите вы с собой в дорогу, 

Е***шего мечту, Серёгу! 

Как сообщал УНИАН, Шнуров высмеял цирк Путина в едком стихе.

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Теги: #Шнуров#Ксения Собчак