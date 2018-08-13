В российском городе Миасс на Урале нет желающих стать мэром

Нынешний конкурс в Миассе — уже вторая в этом году попытка избрать главу города.

В города Миасс на Южном Урале (РФ) на конкурсе по выборам главы города наблюдается отсутствие кандидатов.

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Как сообщает «Знак», ссылаясь на пресс-службу собрания депутатов Миасского городского округа, спустя неделю после начала приема документов в конкурсную комиссию никто не обратился.

«У нас еще неделя для того, чтобы принять документы от желающих участвовать в конкурсе, — сообщили в собрании. — В принципе, это нормальная ситуация, так как все ждут до последнего. Документы принимаются до 20 августа включительно».

Нынешний конкурс — уже вторая попытка избрать главу Миасса в этом году. Предыдущий конкурс был сорван, поскольку большинство депутатов испортили бюллетени.

Отмечается, что сложившаяся ситуация ситуация напоминает анекдот, который любят повторять в политтусовке Южного Урала: «Ищу работу мэром. Миасс не предлагать».

Город имеет скандальную славу: за последние 10 лет здесь сменилось около десятка руководителей города, большинство ушли со скандалом или были арестованы.

Ранее сообщалось, что в Омске на площадке празднования Дня города была установлена виселица, с помощью которой любой желающий мог сфотографироваться в образе повешенного.