В Москве три сестры убили отца, который жестоко обращался с ними (видео)

57-летний мужчина выгнал жену, не отпустив дочерей, употреблял наркотики и превратил их жизнь в ад - в итоге очередной конфликт завершился его убийством.

Останкинский суд Москвы продлил срок задержания до 72 часов трем сестрам Хачатурян. Ранее они призналиись, что убили своего отца. Сестрам 17, 18 и 19 лет.

Как передает Би-би-си, в ходе допроса после задержания они рассказали, что отец в течение длительного времени причинял им "моральные страдания". По данным СМИ, он избивал их, а также склонял к сексуальным связям.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна было обнаружено вечером в пятницу, 27 июля, в подъезде многоквартирного жилого дома на Алтуфьевском шоссе. У него было множество колото-резанных ранений в области груди и шеи.

По данным СМИ, отец первый напал на сестер с ножом. Сестры нанесли отцу не менее 36 ножевых ударов. Младшая дочь нанесла ему не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела, средняя - нанесла ему не менее 10 ударов молотком, а старшая распылила ему в лицо перцовый газ из баллончика, а затем ударила его ножом в сердце.

Уже после убийства старшая сестра обратилась в одну из московских больниц, сообщив, что отец ранил ее ножом. Врачи диагностировали у нее колото-резаную рану бедра, а также ушибы на бедре и предплечье.

Консьержка рассказала журналистам, что из квартиры постоянно доносились "то крик, то плач", из-за чего их соседи неоднократно обращались в правоохранительные органы. "Слышны крики, но я же не знаю, что они говорят, они же на армянском", - рассказал сосед.

Читайте такжеВ России 13-летний школьник всадил нож в спину сожителя своей матери

По данным СМИ, убитый Михаил Хачатурян употреблял наркотики и постоянно угрожал дочерям расправой. Мать задержанных сестер с ними не проживала. Хачатурян выгнал ее из дома в 2015 году, запретив брать с собой детей. У них были очень плохие отношения и ежедневные ссоры, гражданский муж часто ее избивал.

У девушек есть старший брат, который также проживает отдельно. Об убийстве мать девушек узнала от сына.

Знакомая девушек рассказала журналистам, что они постоянно ходили в синяках и со шрамами по всему телу. "Но Михаил не был дураком, и, как правило, они были в местах, которые легко скрыть под одеждой", - отметила она.

По словам знакомой, отец домогался до дочерей, а также не пускал девочек в школу и училище, не давал саморазвиваться, требовал идеальной чистоты и порядка дома. "На учебу бегали тайком. Младших девочек из-за постоянных пропусков не допустили даже к ЕГЭ. У старшей образовались многочисленные долги по учебе", - рассказала подруга сестер.

Как сообщал УНИАН, ранее в России грузчики вынесли шкаф, не подозревая, что женщина спрятала в нем труп.