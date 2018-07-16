Путина прикрыли зонтом даже в раздевалке сборной Франции (видео)

18:19, 16 июля 2018
Русский міръ
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Зонтик открыли из-за брызгов шампанского / скриншот

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Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале сообщества «Лентач».

Сообщается, что после финала ЧМ-2018 Путин с президентами Франции, Хорватии и ФИФА отправился в раздевалку к празднующим французским футболистам. Один из них залез на стол и начал разбрызгивать шампанское. В этот момент один из охранников Путина открыл зонт и прикрыл хозяина Кремля от брызгов шампанского.

Как сообщал УНИАН, ранее в соцсетях высмеяли Путина, которого во время награждения финалистов ЧМ-2018, в отличие от лидеров Франции, Хорватии и президента ФИФА, охранник прикрыл зонтом.

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Теги: #Россия#ЧМ-2018