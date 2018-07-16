Путина прикрыли зонтом даже в раздевалке сборной Франции (видео)
18:19, 16 июля 2018Русский міръ
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Ранее в соцсетях высмеяли Путина, которого во время награждения финалистов ЧМ-2018, в отличие от лидеров Франции, Хорватии и президента ФИФА, охранник прикрыл зонтом.
Зонтик открыли из-за брызгов шампанского / скриншот
Президента России Владимира Путина прикрыли зонтом даже в раздевалке триумфаторов чемпионата мира по футболу.
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Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале сообщества «Лентач».
Сообщается, что после финала ЧМ-2018 Путин с президентами Франции, Хорватии и ФИФА отправился в раздевалку к празднующим французским футболистам. Один из них залез на стол и начал разбрызгивать шампанское. В этот момент один из охранников Путина открыл зонт и прикрыл хозяина Кремля от брызгов шампанского.
Путина прикрывают зонтом в раздевалке сборной Франции
Как сообщал УНИАН, ранее в соцсетях высмеяли Путина, которого во время награждения финалистов ЧМ-2018, в отличие от лидеров Франции, Хорватии и президента ФИФА, охранник прикрыл зонтом.
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