Российские чиновники «достроили» детскую площадку при помощи фотошопа (фото)

Работы по благоустройству российского поселка Белогорск, как сообщается, стоили более двух миллионов рублей.

Администрация Тисульского района Кемеровской области РФ выложила на своем сайте фейковые фотографии полностью завершенной детской площадки в поселке Белогорск, показав, в частности, новое резиновое покрытие площадки.

Местные жители, однако, показали фотографии, на которых эта площадка и сегодня завалена грязью и строительным мусором.

О подлоге чиновников, которые воспользовались графическим редактором для «облагораживания» площадки, сообщили пользователи развлекательного ресурса Pikabu. Информацию начали тиражировать СМИ.

Автор публикации на ресурсе, в частности, процитировал слова местной жительницы: "Никакого резинового покрытия здесь не было и нет, мы каждый день ходим мимо нее".

Отмечается, что на работы по благоустройству поселка было потрачено 2,1 млн руб.

Ранее сообщалось, что на российском стадионе "Волгоград-Арена", который будет принимать матчи чемпионата мира-2018 по футболу, забыли установить перегородки в туалете.