Российские чиновники «достроили» детскую площадку при помощи фотошопа (фото)

18:18, 26 апреля 2018
Русский міръ
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В РФ чиновники пытаются скрыть правду о российской действительности фотошопом / Pikabu

Администрация Тисульского района Кемеровской области РФ выложила на своем сайте фейковые фотографии полностью завершенной детской площадки в поселке Белогорск, показав, в частности, новое резиновое покрытие площадки.

Pikabu
Pikabu
Pikabu

Местные жители, однако, показали фотографии, на которых эта площадка и сегодня завалена грязью и строительным мусором.

Pikabu
Pikabu

О подлоге чиновников, которые воспользовались графическим редактором для «облагораживания» площадки, сообщили пользователи развлекательного ресурса Pikabu. Информацию начали тиражировать СМИ.

Автор публикации на ресурсе, в частности, процитировал слова местной жительницы: "Никакого резинового покрытия здесь не было и нет, мы каждый день ходим мимо нее". 

Отмечается, что на работы по благоустройству поселка было потрачено 2,1 млн руб.

Ранее сообщалось, что на российском стадионе "Волгоград-Арена", который будет принимать матчи чемпионата мира-2018 по футболу, забыли установить перегородки в туалете.

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Теги: #Россия#власть