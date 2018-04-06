В России яму на дороге "залатали" огромным зайцем (фото)

В Рязани на дороге появился плюшевый заяц. Таким образом решили предупредить водителей об опасности ям.

В Рязани группа молодых людей на авто пробила колесо в яме, поэтому решила необычным способом уберечь других водителей от такой участи.

В выбоину они посадили огромного плюшевого зайца, передают местные СМИ. Также на игрушку на дороге обратили внимание "Новости Рязани ВК".

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"Зайку бросила хозяйка!!!! Г. Рязань. Крупская, 13. Помоги зайке", - говорится в подписи под фото плюшевого животного.

Как сообщал УНИАН, ранее в Омске произошел курьезный случай. Яму на дороге заделали картофелем. Омичи заметили, что благодаря этим "нанотехнологиям" асфальт в этом районе может прослужить даже дольше.