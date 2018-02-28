В России депутат неделю ездил с застрявшей в бампере авто мертвой собакой

14:43, 28 февраля 2018
Русский міръ
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Фото: Виктория Тараненко

Об этом сообщает varlamov.ru.

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От комментариев Валерий Писковец отказался, ссылаясь на занятость: "Я общаюсь и с прокуратурой, и с полицией, спокойно разбираемся. Я сотрудничаю с телевизионной компанией, они прокомментируют, если посчитают нужным". 

Депутат также заявил, что это "событие уже недельной давности, которое в течение одного часа приобретает непонятную ситуацию". На вопрос, как же так вышло с собакой, депутат ответил: "Ума не приложу". От других комментариев он отказался, сославшись на занятость.

Как сообщал УНИАН, ранее в российском Омске пьяный мужчина угнал маршрутку.

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