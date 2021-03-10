Бешамель - это классический французский соус, который используется в большом количестве европейских блюд. Он готовится на основе ру - густого соуса из муки и сливочного масла. Бешамель используется в лазанье, пасте, гратенах, запеканках, пирогах. В отличие от майонеза, он хорошо сохраняет свой вкус при запекании, поэтому с ним часто готовят в духовке рыбу, мясо или овощи. Для разнообразия в зависимости от блюда в соус могут добавить сыр, грибы, мясной или рыбный бульон, сливки.
Классический рецепт бешамеля
- Молоко - 500 г.
- Мука - 30 г.
- Сливочное масло - 30 г.
- Мускатный орех - 0.5 ч.л.
- Соль по вкусу.
В сотейнике на среднем огне растопить сливочное масло. Добавить муку и обжаривать две минуты, постоянно помешивая соус. Тонкой струйкой влить холодное молоко и постоянно помешивать венчиком, чтобы не было комочков. Довести молоко до кипения и уменьшить огонь.
Добавить мускатный орех и соль. Варить соус до загустения 10 минут, постоянно помешивая. Чтобы проверить готовность соуса, можно окунуть в него деревянную лопатку и провести по поверхности вилкой. Если след от вилки не затягивается - соус готов. Соус можно хранить в холодильнике 3 дня.
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