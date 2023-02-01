Яркий и нежный торт Битое стекло не требует выпечки и долгого замешивания теста.

Битое стекло - это популярный торт из фруктового и сметанного желе. Для основы торта обычно готовят бисквит, а в варианте без выпечки вместо этого добавляют печенье. Этот яркий торт красиво смотрится в разрезе. По желанию в него можно добавить любые фрукты, например, киви или банан.

Торт бытое стекло с печеньем без выпечки

Ингредиенты:

сметана 30% - 500 г;

сахар - 200 г;

печенье - 200 г;

желатин - 10 г;

желе - 3 упаковки разных цветов;

фрукты по желанию.

Из печенья в этот торт хорошо подходят сладкие крекеры, а также мелкое печенье с маком.

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Сначала нужно приготовить желе и оставить его остывать в холодильнике. Чтобы желе было плотным, легко нарезалось и не разбухало в готовом торте - используйте в два раза меньше воды, чем нужно по инструкции. Большинство видов желе нужно заливать 400 мл кипятка - вместе этого возьмите 200 мл. Разлейте желе по формам и оставьте для остывания на несколько часов.

Когда желе полностью застыло, пора готовить сметанный крем. Залейте 10 г желатина водой комнатной температуры и оставьте на 30 минут. Тем временем сметану взбить с сахаром до пышной пены с помощью венчика или миксера. Затем влить в желатин сметану, не выключая миксер. Перебить до однородности.

Желе достать из формы и нарезать кубиками. Если желе не достается - окуните форму в кастрюлю с горячей водой на пару минут.

Во взбитый сметанный крем добавить кубики желе. Разломать руками печенье и также добавить в крем. Аккуратно перемешать и влить массу в форму для торта. Оставить торт остывать в холодильнике на пару часов. Когда он полностью застынет, опустить форму в кипяток и перевернуть на миску, чтобы достать торт.

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