Битое стекло - это популярный торт из фруктового и сметанного желе. Для основы торта обычно готовят бисквит, а в варианте без выпечки вместо этого добавляют печенье. Этот яркий торт красиво смотрится в разрезе. По желанию в него можно добавить любые фрукты, например, киви или банан.
Торт бытое стекло с печеньем без выпечки
Ингредиенты:
- сметана 30% - 500 г;
- сахар - 200 г;
- печенье - 200 г;
- желатин - 10 г;
- желе - 3 упаковки разных цветов;
- фрукты по желанию.
Из печенья в этот торт хорошо подходят сладкие крекеры, а также мелкое печенье с маком.
Сначала нужно приготовить желе и оставить его остывать в холодильнике. Чтобы желе было плотным, легко нарезалось и не разбухало в готовом торте - используйте в два раза меньше воды, чем нужно по инструкции. Большинство видов желе нужно заливать 400 мл кипятка - вместе этого возьмите 200 мл. Разлейте желе по формам и оставьте для остывания на несколько часов.
Когда желе полностью застыло, пора готовить сметанный крем. Залейте 10 г желатина водой комнатной температуры и оставьте на 30 минут. Тем временем сметану взбить с сахаром до пышной пены с помощью венчика или миксера. Затем влить в желатин сметану, не выключая миксер. Перебить до однородности.
Желе достать из формы и нарезать кубиками. Если желе не достается - окуните форму в кастрюлю с горячей водой на пару минут.
Во взбитый сметанный крем добавить кубики желе. Разломать руками печенье и также добавить в крем. Аккуратно перемешать и влить массу в форму для торта. Оставить торт остывать в холодильнике на пару часов. Когда он полностью застынет, опустить форму в кипяток и перевернуть на миску, чтобы достать торт.