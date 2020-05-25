Почему кончают с собой русские врачи, борющиеся с коронавирусом

Василий Рыбников

Эпидемия загадочных самоубийств высокопоставленных врачей в российских клиниках, исцеляющих COVID-19, получила свое чудовищное объяснение.

Протоиерей отец Андрей Ткачев недалек, в первую очередь от истины : «Зашьем вам маленькую гниду, в головной ли мозг или куда-нибудь под ноготь, и там будет всё: и номер банковской карточки, и личный код». «Сведения уйдут в США, и из нас потом зомби будут или Буратино вытачивать, зная наши данные полностью, с тем чтобы с нами легче было что-либо вытворять», - ставит точки над ять российский управленец, меценат знаменитого Гиркина Константин Малофеев.

Да, речь идет о нашумевших чипах Билла Гейтса, но это только половина страшной правды о чудовищных преступлениях транснациональных корпораций мировой закулисы. На днях Билл Гейтс парализовал 491 тысячу индийских детей просто забавы ради, и виновных не нашли, но страшно не это, а то, что теперь этот заокеанский кибер-ястреб окончательно сосредоточился на выточке Буратино, и нет в мире для этого чурок православнее, чем русские люди.

Как известно, Россия изобрела вакцину от ковида уже на второй день, оставалось только придумать, что в нее класть.

Не случайно главной мишенью свежих обновлений Windows и 5g-вышек стали врачи российских клиник, борющихся с коронавирусом - отцом глобальной чиповакцинации.

Как известно, Россия изобрела вакцину от ковида уже на второй день, оставалось только придумать, что в нее класть, а это уже дело техники, и пока ученые ломали голову над количеством необходимой для этого водки, русские врачи со свойственным им героизмом принялись испытывать лекарство на себе и достигли невиданных результатов. К сожалению, мировая закулиса тоже не сидела сложа руки. На прошлой неделе всю Россию облетело сенсационное открытие шведской военщины, из которого следовало, что антитела к коронавирусу передаются половым путем. Узнав об этом, Жириновский быстро подсчитал в уме и выдал отличную идею, которая в России, впрочем, летает в воздухе всегда, а именно испытать вакцину на заключенных , ведь если открытие шведских карателей верно, то достаточно сделать драгоценную прививку только одному православному сидельцу, а дальше антитела разойдутся по всей зоне совершенно естественным для русских зэков образом.

Экономический эффект совершенно очевиден. «Тысячи людей откликнутся!» - прикинул Жириновский, который, собственно, и сам слывет большим мастером передачи всевозможных антител аналогичным способом.

Вследствие заокеанских козней работа над русской вакциной против коронавируса зашла в тупик, и вот уже кремлевский уролог Дмитрий с грустью констатирует, что даже лекарство от ковида появится раньше, чем прививка.

И тут информационное пространство прорезал истошный крик русского журналиста Максима Кононенко. «ААААААААА!!!!!!!!» - закричал русский журналист, комментируя половое открытие шведской военщины. Это был крик боли: какой-то агент мировой закулисы уже, очевидно, отбирал у него антитела, пока в итоге не выкачал все и не вывез в одну из многочисленных американских лабораторий на территории Украины, а потом и за океан...

Беда пришла откуда не ждали, а следовало бы!

С этого момента по всей России началась охота людей Билла Гейтса на носителей русского коронавирусного иммунитета. «Вакцину от COVID-19 нужно защитить от фонда Билла и Мелинды Гейтс!» - бил в набат Константин Малофеев, но было поздно: Госдеп выделил грант в 250 тысяч долларов «против русской медицины» , и с этого момента ни один православный врач не чувствовал себя спокойно. Не успевал он испытать на себе чудодейственную русскую вакцину и приобрести иммунитет, как в тот же день на него набрасывался фашиствующий грантоед Госдепа и принимался изымать антитела по страшному шведскому методу. Говорят, что один смелый русский доктор из-за этого был вынужден прививать себя по пять раз в день, но после двадцатого акта изъятия не выдержал и выбросился в окно. Следом за ним устремились остальные коллеги...

Так вследствие заокеанских козней работа над русской вакциной против коронавируса зашла в тупик, и вот уже кремлевский уролог Дмитрий с грустью констатирует , что даже лекарство от ковида появится раньше, чем прививка. Зря он это, конечно, сказал. Русское коронавирусное лекарство тоже живо интересует Билла Гейтса, может быть даже жестче, чем вакцина. Госдеп уже готов выделить соответствующий грант. Дни уролога Дмитрия сочтены.

Всех желающих помочь украинской армии счесть дни российских наемников на Донбассе просят обращаться в https://savelife.in.ua/ru/about/#contacts фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram