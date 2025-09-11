После предыдущей публикации меня спросили: почему я делаю такой акцент на группе "Инвестиционный капитал Украина"? Они же просто мелкие исполнители. Нет, друзья, они далеко не мелкие и не всегда исполнители.

Десятилетиями ICU обслуживали Януковича, Порошенко, Медведчука, принимали непосредственное участие в самых скандальных схемах. Вели тайные переговоры и были владельцами грязных секретов. Предоставляли своих людей для назначения на ведущие позиции во власти (Национальный Банк, Министерство энергетики и угольной промышленности, НКРЭКУ). Это партнерские отношения, а вовсе не отношения заказчик-исполнитель.

Обратите внимание на следующий момент. И Янукович, и Медведчук, и Порошенко давно находятся под санкциями. Куда смотрят чиновники СНБО, Минюста и Офиса президента, готовящие эти санкции? Почему же менеджеры ICU до сих пор не под санкциями? Вот самое интересное в истории группы "Инвестиционный капитал Украина". Складывается впечатление, что самая успешная финансовая группа Украины - невидимая.

Видео дня

В подтверждение своих слов хочу рассказать вам историю сотрудничества ICU с еще одним фигурантом санкций СНБО - Дмитрием Фирташем. Этот эпизод возвращает нас к 2015-2016 годам, когда власть вела переговоры о покупке телеканала "112 Украина".

Сегодня мы помним "112 Украина" как один из рупоров Виктора Медведчука и российской пропаганды. Канал закрыли из-за санкций СНБО в феврале 2021 года, вместе с NewsOne и ZiK.

Однако Медведчук приобрел канал только в 2018 году. До него за канал боролись другие люди.

Вернемся к эпохе правления президента Виктора Януковича. Его окружение решило создать собственные медиа, которые составили бы конкуренцию уже существовавшим медиагруппам. В частности, с "1+1", "Интером", "СТБ", ICTV и другими сверхтяжеловесами должен был соревноваться телеканал "112 Украина".

История канала началась еще в 2011 году, когда несколько региональных компаний получили лицензии на вещание. Их приобрела ООО "ТРК 112-ТВ" Андрея Подщипкова, и с ноября 2012 года они вместе начали называть канал "112 Украина". По факту, это был не один канал, а целая группа с запутанной структурой собственности. Каналы этой группы вещали в разных регионах, но делали это под единым брендом "112 Украина". Поэтому допустимо также называть эту общность "группа 112".

Считалось, что реальным владельцем был министр внутренних дел Виталий Захарченко, хотя номинальным владельцем называли бизнесмена Андрея Подщипкова. Каналами группы владели кипрские оффшоры с номинальными владельцами. Поэтому обе версии имели силу.

"112 Украина" работал в модном тогда формате непрерывного вещания новостей. Именно так работают телеканалы CNN, BBC, Euronews, Al Jazeera, Sky News и другие. Идея имела определенный успех. "112 Украина" появился на телеэкранах во многих властных кабинетах.

Но тут случился Евромайдан, и окружение Януковича сбежало из Украины. Получить телеканал потребовал новоизбранный президент Петр Порошенко.

Он глубоко понимал силу медиа, ведь до 2019 года именно телеканалы "создавали и свергали президентов".

Порошенко уже владел "5 каналом", который работал по той же схеме непрерывного новостного вещания. "5 канал" сыграл невероятно важную роль во время первого, Оранжевого Майдана, и неплохо сработал во время второго - Евромайдана. Неудивительно, что Петр Алексеевич решил подобрать актив, брошенный окружением Януковича.

Внешне он преследовал преследовать команду экс-президента, в частности из-за расследования расстрелов на Майдане. На самом деле, он дважды отправлял к ней эмиссаров для переговоров. Именно здесь к делу присоединились ICU.

Две попытки переговоров

В 2016 году беглый депутат Александр Онищенко раскрыл несколько бизнес-секретов, к которым он был причастен во времена Порошенко. Стремясь сохранить свой бизнес в газодобыче, Онищенко выполнял для президента особые поручения. В частности, подкупал (за свой счет) других депутатов Верховной Рады, чтобы те голосовали за нужные Порошенко законопроекты.

Одно из поручений касалось канала "112 Украина". В соглашении, проект которого обнародовал Онищенко, власть обещала каналу защиту от давления, а канал обязывался положительно освещать действия власти.

Однако документ содержал еще один пункт - о том, что Онищенко получит приоритетное право покупки канала.

По утверждению депутата-беглеца, он проводил эти переговоры в пользу Порошенко.

Тогда сделка сорвалась. По словам Онищенко, "Порошенко хотел, чтобы канал купили-продали за $17 млн, а владелец телеканала Андрей Подщипков просил не менее $25 млн".

Интересна роль компании ICU и ее акционера Макара Пасенюка. Он признал, что выступал посредником в переговорах с Подщипковым. Однако, по словам финансиста, Онищенко хотел купить канал для себя.

Позволю себе поставить это утверждение под сомнение. Пасенюк был максимально близким к Порошенко в то время (кроме изложенных выше событий, например, инвестбанкир вел переговоры с россиянами и занимался передачей состояния Порошенко в "слепой траст"). Скорее всего, он знал, что помогает президенту купить канал "112".

В том же 2015 году, по словам тогда нардепа Сергея Лещенко, Порошенко предпринял новую попытку. В традиционной для себя манере он подталкивал другую сторону к сотрудничеству. Контролируемый главой государства Нацсовет по вопросам телевидения и радио отказался продлить каналу "112 Украина" лицензию из-за непрозрачной структуры собственности. Против владельца канала были открыты уголовные дела.

Давление не дало результатов. Менеджмент канала заявил о политическом давлении, а Подщипков и креативный продюсер канала Виктор Зубрицкий уехали за границу.

Где-то в то же время выяснилось, что телеканал якобы хотел купить Виктор Полищук. По общепринятой версии, он действовал в пользу Порошенко. Полищук - весьма колоритный бизнесмен, владелец сети торговли электроникой "Эльдорадо" и бывший владелец ТРЦ "Гулливер". Его банк "Михайловский" оставил после себя тысячи обманутых вкладчиков и стоил государству миллиарды гривен, но самого Полищука эти проблемы обошли стороной. Секретом его успеха считали женитьбу на племяннице российского алкопрезидента Дмитрия Медведева.

Достоверно известно, что в этих переговорах также участвовал Пасенюк. Его участие не было случайным, потому что в 2014 году ICU была финансовым консультантом банка "Михайловский".

Сам Пасенюк говорил, что Полищук хотел воспользоваться его услугами, чтобы купить канал для себя (ну а для кого же?). Однако по словам топ-менеджера телеканала "112" Виктора Зубрицкого, Полищук и Пасенюк действовали в пользу Порошенко. Не знаю, как вы, а я больше верю Зубрицкому.

По данным издания "Экономическая правда", Полищук получил от Порошенко деньги (от $3млн до $5млн), чтобы дать задаток.

Деньги не понадобились. Вторые переговоры также не дали результата. Пасенюк покинул переговоры по каналу "112 Украина".

Почему, неизвестно, но есть хорошая версия. По словам Подщипкова, Полищук ему открыто угрожал.

Все это - версии, которые звучали во времена Порошенко.

Как вы наверняка знаете из открытых источников, три года спустя канал приобрел Тарас Козак, народный депутат из окружения Виктора Медведчука. В декабре 2018 года Козак купил его через оффшоры, оплатив деньгами непрозрачного происхождения. А в 2021 году канал был заблокирован санкциями СНБО.

Альтернативная версия

Если вы заметили, между событиями промежуток. Неизвестно, что происходило между переговорами Порошенко и продажей Медведчуку. А это очень важно и интересно. Приведу факты, которые помогут заполнить пробел.

Сначала считалось, что ICU выступала в пользу Порошенко. Однако есть другая версия. В обоих переговорах Порошенко приняли участие представители Дмитрия Фирташа. Вероятно, именно последний выкупил канал у окружения Януковича, а впоследствии продал Медведчуку.

В общем партнерство Порошенко и олигарха не выглядит шокирующим. Поговаривали, что эти двое и Виталий Кличко после Евромайдана составили особые договоренности.

Что касается телеканала "112 Украина", вот несколько интересных фактов.

1.

Покупка канала в пользу Порошенко действительно готовилась. Видимо, это действительно был лишь вопрос денег.

Напомню, что "112 Украина" - это не один телеканал, а группа. В частности, шесть из компаний были записаны на кипрские оффшоры, которые содержали в названии "112":

- Secundiana Media 112 Ltd

- Tertiana Media 112 Ltd

- Quartiana Media 112 Ltd

- Quintiana Media 112 Ltd

- Sextiana Media 112 Ltd

- Septiana Media 112 Ltd

Как мы помним, с мая 2015 года Онищенко и Пасенюк вели переговоры о покупке телеканалов. В связи с этим интересно, что в июле 2015 года упомянутые офшоры были переписаны с граждан Кипра на сейшельскую компанию "Kouly Ventures".

Главным бенефициаром этой компании был объявлен Андрей Подщипков. Зачем? Имею лишь предположение: одна компания гораздо удобнее, если готовиться к продаже.

2.

Где-то в то же время, готовясь к покупке каналов, ICU через партнерскую юридическую кипрскую компанию Dadlaw учредила номинальную компанию Maresko Holdings Limited (BVI). Ее конечным бенефициаром был... нет, не Порошенко, а Валид Арфуш, занимавший руководящую должность в Euronews Украина - так назывался один из проектов телеканала "Интер".

Вероятно, что Арфуш действовал как номинальный владелец. Он никогда не имел достаточного капитала для покупки такого телеканала, как "112 Украина", зато с марта 2015 года он вел совместный проект с газовым олигархом.

Очевидно, ICU помогала в оформлении сделки. 31 июля 2015 года, когда еще продолжались первые переговоры (с участием Онищенко и Пасенюка), на свет появился "Проект Вулкан". Так назвали проект договора. Это был опцион (право) для приобретения акций. Выписывала опцион Maresko Holdings Limited (BVI), получателя еще нужно было вписать (назовем его Х). Опцион гарантировал, что Maresko продаст Х акции тех шести телеканалов с цифрами "112" в названии.

Кто был мистером Х? Вариантов немного.

Опцион стал бы действительным при единственном условии - что Maresko Holdings Limited (BVI) сама купит эти телеканалы.

Как известно, сделка сорвалась, и Maresko не стала владельцем "112 Украина". Общеизвестное объяснение - не совпали в цене.

3.

В декабре 2015 года ICU Holdings выкупил у Арфуша компанию Maresko Holdings Limited (BVI). Офшор был переименован в ICU International LTD.

О чем это говорит? Можно предполагать, что сначала ICU создали Maresko и записали на Арфуша, чтобы приобрести на нее телеканалы. А когда сделка сорвалась - компания оказалась ненужной, поэтому ее выкупили на себя.

У меня есть скриншоты документов, по которым директорами ICU International LTD (бывшей Maresko) были Харрис Деметриадес, Макар Пасенюк и Константин Стеценко, все греки с труднопроизносимыми фамилиями)). А вот владельцами компании были Dadlaw Nominees Limited (та самая юркомпания, с которой работали ICU) и офшор ICU Holdings Limited (BVI).

Если документы являются подлинными (а вероятность очень высока), эта операция указывает на совместные действия Порошенко и Фирташа с ICU. Первые двое уже под санкциями, третья - нет.

4.

Выше уже говорилось, что вторые переговоры по покупке телеканала "112 Украина" вели Виктор Полищук и Макар Пасенюк. Происходили они в конце 2015 года. В ходе переговоров, как заявлял Подщипков, Полищук ему угрожал в присутствии Пасенюка. По его словам, существовала запись этого момента, но в открытом доступе она либо не появилась, либо быстро из него исчезла.

Интересна техническая сторона дела. 2 ноября 2016 года ICU приобрела две компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах: Filigree Holdings Ltd и Startpoint Trading Ltd.

Первую из компаний ICU выкупили у Полищука, а вторую - у медиаменеджера Егора Бенкендорфа. Вполне возможно, что каналы группы "112 Украина" должны были распределиться между двумя покупателями.

Бенкендорф с 2013 года был председателем правления "Интера". Еще одна интересная деталь. Startpoint Trading Ltd была упомянута в одном из пакетов "слитых" офшорных документов как компания, созданная для поглощения медиаактивов в Украине.

Как мы знаем, вторая попытка купить канал "112 Украина" также провалилась. Видимо, поэтому ICU выкупили оба оффшора для каких-то своих нужд. Покупателем снова стала ICU Holdings Limited.

Это "совпадение" в очередной раз намекает, что ICU имел дело с Порошенко и Фирташем, сейчас оба под санкциями.

5.

10 ноября 2016 года Егор Бенкендорф получил должность генерального директора телеканала "112 Украина". Это произошло вскоре после того, как его уволили с руководящей должности на "Интере".

Кто на тот момент владел телеканалом "112 Украина", неизвестно. Бенкендорф позже называл себя одним из владельцев канала, не упоминая при этом других.

Как говорится в открытых источниках, летом 2016 года каналы группы "112" начали владеть друг другом, а бенефициаром назвали Ивора Омсона. Реальным владельцем якобы считался Подщипков. Но позвольте поставить это утверждение под сомнение.

Омсон - скорее всего, был представителем Фирташа. В 2016 году говорилось, что они оба были директорами одной и той же компании - Simia Holdings Limited.

6.

В апреле 2018 года канал перешел в собственность гражданина Германии Эдуарда Катца. А в декабре 2018 года Катц продал канал Тарасу Козаку из окружения Медведчука. Дальше вы знаете.

7.

Приведенные выше факты демонстрируют глубокую вовлеченность ICU в попытки приобретения "112 Украина" через сложную структуру номинальных владельцев. Как показывают новые данные, скорее всего, компания сотрудничала с Дмитрием Фирташем через его медиаменеджеров.

Самой большой интригой была мотивация самого Фирташа. Зачем он участвовал в сделке? Зачем ему был нужен еще один телеканал, когда сам олигарх уже покинул Украину и поселился в Вене?

Также интригой остаются его договоренности с Порошенко. По публично доступной версии, канал "112 Украина" хотел купить именно "Сивочолый". Порошенко - обладатель миллиардного состояния, он вполне мог позволить себе эту покупку без привлечения других партнеров. Могу лишь предположить, что между двумя олигархами существовала определенная договоренность.

Конечно, вспоминать те времена сегодня не захотят ни Порошенко, ни Фирташ, ни Пасенюк. Сегодня все они заинтересованы, чтобы детали переговоров затерялись без следа. Но документы, как и рукописи, не горят.

Как по мне, ключ к пониманию истории - это группа "Инвестиционный капитал Украины". Они наверняка были реальными инсайдерами в этой сделке, а возможно, даже конструировали ее. ICU занимались не только переговорами, но и оформлением будущей сделки через офшоры. Возможно, они даже руководили бы этим медиа в пользу новых владельцев. Поэтому делаю вывод. Если существовали договоренности между подсанкционными ныне олигархами, то ICU и Макар Пасенюк наверняка о них знали.

По всем законам жанра, ICU - полноправный кандидат на санкции СНБО. Ведь их уже имеют и Фирташ, и Порошенко, и Янукович, и Медведчук. Жить без санкций, имея такой перечень клиентов/партнеров, - невероятная удача.

Многолетняя удача ICU вполне могла превратиться в чувство безнаказанности. Но жизнь полна сюрпризов. Следует внимательно присмотреться к сегодняшним операциям группы. Наверняка всплывут скелеты из шкафов многих уважаемых людей. Вполне возможно, это даже будут лица, находящиеся под санкциями.