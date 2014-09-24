Bloomberg: Смогут ли российские миллиардеры сохранить свои виллы

В статье, которая называется «Смогут ли российские миллиардеры сохранить свои виллы?», опубликованной на сайте Bloomberg.com, Леонид Бершидский пишет, что Аркадий Ротенберг, друг и спарринг-партнер Владимира Путина по дзюдо, стал первым российским бизнесменом из тех, кто попал в санкционный список ЕС, чье имущество было конфисковано в Европе. К сожалению, не похоже, что в ближайшее время остальные составят ему компанию.

По информации Bloomberg, Италия конфисковала активы Ротенберга на сумму около 36 млн. долл., в том числе отель Berg Luxury в Риме и недвижимость в Сардинии. Судя по реакции российского миллиардера, который был включен в санкционный список ЕС 28 июля, он не скрывал свою недвижимость, так как не думал, что она считается «активами».

«Санкции касаются только счетов и активов, а у меня их нет в Италии», – сказал Ротенберг в интервью агентству Интерфакс. «Это еще раз показывает неправомерность и абсурдность этой ситуации».

Не удивительно, что Ротенберг не до конца понимает, что такое активы. Он сделал свое состояние благодаря строительным контрактам с газовым монополистом компанией «Газпром» и оргкомитетом Олимпиады в Сочи, а эти проекты требовали скорее более глубокого понимания обширной системы государственных закупок России, чем знания бизнес-терминологии.

Что действительно удивительно, так это то, что в Европе не замораживают активы других россиян. Например, Hartwall Areena, спортивный стадион в Хельсинки, который Ротенберг купил в прошлом году вместе с Геннадием Тимченко, еще одним миллиардером-другом Путина, который включен в санкционный список США, но не ЕС. Концерты в Hartwall таких американских артистов, как Майли Сайрус и Джастина Тимберлейка не были отменены, и никто не пытается конфисковать этот стадион, хотя в СМИ часто сообщалось о том, что он принадлежит Тимченко и Ротенбергу.

Не нужно быть гением, чтобы проследить, где находятся активы других соратников Путина, которые попали в санкционный список, чья собственность, как правило, похожа на итальянские виллы и отель Ротенберга. Все, что может понадобиться европейским следователям, так это доступ к официальному регистру компаний, данные разведки и несколько свидетелей из числа эмигрантов, которые враждебно относятся к Путину и знают о сделках его друзей. Логический вывод, который здесь напрашивается, – европейские правительства на самом деле не особо и стараются искать, что может быть признаком того, что они планируют вести бизнес с режимом Путина, и, естественно, с его соратниками, когда кризис в Украине утихнет.

США не на много обогнали ЕС в этом вопросе. В июне Bloomberg сообщил, что Департамент внутренней безопасности начал поиск «блестящих игрушек» российских миллиардеров», которые попали в санкционный список. «Это похоже на то, как Министерство финансов США посылает Бэт-сигнал (светящийся прожектор с нарисованной летучей мышью на его стекле)», – сказал Джон Тобсон, возглавляющий подразделение финансовых расследований. «Свистать всех наверх, и вот ваша миссия». Но до этих пор они, кажется, плохо справляются со своей миссией, не дотягивают даже до уровня итальянцев. В противном случае, учитывая состояние отношений между Россией и США, о результатах расследования говорили бы уже во всех СМИ.

Персональные санкции против членов коррумпированной путинской элиты – это единственная мера, которая может на нее повлиять, не наказывая простых россиян. Их также можно назвать справедливыми в том смысле, что Европа и США с самого начала не должны были укрывать такой ​​капитал. Но именно эти санкции, однако, применяют наименее усиленно.