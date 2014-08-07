Советник Авакова - Жириновскому: Верните нам Москву

Беседу с Жириновским провел советник министра Антон Геращенко.

В разговоре Жириновский угрожал московским правосудием и пугал "нищенскую Украину" отключением газа и света.

Кроме того Жириновский заявил Геращенко, что все юго-восточная Украина - это Россия, и Крым тоже "исконно русская" территория.

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В свою очередь Антон Геращенко заявил скандальном российскому политику, что "Украина простирается от Сяна до Дона, поэтому Ростов и Белгород входили в украинские земли".

Также советник Авакова напомнил Жириновскому, что Москву в 1147 году основал киевский князь Юрий Долгорукий. "Поэтому верните нам Москву!", - сказал Геращенко.

Также он предупредил лидера ЛДПР, что Украина будет бороться до конца за свою независимость и призвал Жириновского прекратить поддержку терроризма в Донбассе и зомбирование граждан России и Востока Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook рассказал, что Жириновский позвонил после того, как киевский суд принял решение о его аресте.

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"Стоило Киевскому суду принять решение об аресте по обвинению в содействии терроризму Жириновского, Шойгу, Миронова и Ко и доставке их в судебное заседание – как тут же оборвал все телефоны Владимир Вольфович. Затрепетала беспокойная душа, занервничала, чувствует - мечется болезный... Случай, конечно, клинический. Как то раз уже об этом писал, а сегодня попросил Anton Gerashchenko позаниматься основателем постсоветской шизо-политики, расширить, так сказать, политический кругозор. Ну и – урезонить деятеля.. Был непростой рабочий день, но послушал запись на автоответчике – посмотрел это видео и улыбнулся. Антон, конечно – наше все. Но так забить Жириновского...", - написал Арсен Аваков.