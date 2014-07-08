В Киев прибыли бронежилеты из США

Об этом сообщили в посольстве США в Украине.

"После таможенного оформления, бронежилеты будут переданы Министерству обороны Украины для транспортировки до конечного пункта назначения. Модель «Интерсептор» является той самой, которая использовалась американскими войсками в Ираке и Афганистане - она была разработана для обеспечения лучшей защиты при меньшем весе по сравнению с предыдущими моделями, что делает эти бронежилеты более эффективными во время боевых операций.", - говорится в сообщении.

В посольстве также поинформировали, что другие недавние доставки помощи из США включают 1000 спальных ковриков и 3600 камуфляжных курток, а 400 коробок марлевых бинтов и 1000 чехлов на каски будут вскоре отправлены.

"Эта поставка является частью пакета помощи США Украине несмертельными средствами на сумму свыше 23 миллионов долларов, в которую также входят наборы первой медицинской помощи, приборы ночного видения, средства связи и другие материалы в помощь украинским военным и пограничникам в их усилиях по прекращению актов террора в восточной Украине. ", - отметили в посольстве.