Порошенко рассказал Байдену, что готов вернуться к перемирию. Но есть условия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время телефонного разговора с вице-президентом США Джозефом Байденом.

Глава государства проинформировал о результате встречи в Берлине министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России и очертил свое виденье дальнейших шагов в русле достигнутых договоренностей.

Порошенко отметил, что готов вернуться к режиму прекращения огня, как только будет подтверждение о его соблюдении в двустороннем формате, а также в случае освобождения всех заложников и установления контроля за границей при мониторинге ОБСЕ. Глава государства подчеркнул, что готов к началу содержательных политических переговоров без каких-либо дополнительных условий.

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Байден заверил, что США разделяют и поддерживают подход президента Украины к урегулированию ситуации в это непростое для Украины время и готовы приложить усилия для достижения мира в Украине.

Порошенко поблагодарил народ США и поздравил Байдена с Днем независимости, который Америка празднует 4 июля. «Украина сегодня борется за свою независимость и знает ей цену», - подчеркнул Порошенко.