Порошенко свой первый официальный визит осуществит в Брюссель - Дещица

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дещица сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, в какую именно страну Порошенко поедет с первым визитом.

“В ближайшее время президент все же поедет в Брюссель для подписания Соглашения об ассоциации. Я думаю, что, очевидно, все же 27-го (27 июня планируется подписание экономической части Соглашения об ассоциации — УНИАН) будет первый визит”, - сказал Дещица.

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Он отметил, что пока МИД не прорабатывал вопрос визитов президента на ближайшую неделю.

По словам Дещицы, многое будет зависеть от того, как будут развиваться события и как будет имплементироваться план мирного урегулирования ситуации на востоке.