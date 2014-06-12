Порошенко уволил советника Турчинова

Об этом сказано в указе Президента Украины, размещенном на сайте главы государства.

"Уволить Крулько Ивана Ивановича с должности советника Президента Украины", - говорится указе № 515/2014.

Крулько своим советником назначил и.о. президента Украины Александр Турчинов.

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Иван Крулько, 1981 г.р. был депутатом Киевского городского совета. 31 марта 2013 года избран председателем Всеукраинской молодежной общественной организации "Батьківщина молода".

15 июня 2013 года, перед объединением Народного Руха Украины и Украинской народной партии, сложил с себя полномочия председателя Молодого Народного Руха и покинул ряды НРУ, после чего был избран членом политсовета "Батьківщини".