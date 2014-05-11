В Мариуполе снова горит здание горсовета

В Мариуполе вновь загорелось здание горсовета.

Об этом сообщает интернет-ресурс "0629" со ссылкой на очевидцев.

"Около 20 минут назад клубы дыма вновь поднялись над зданием Мариупольского горсовета. Горит 4 этаж мэрии. Причины пожара неизвестны. Данных о пострадавших нет", - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, захваченный сепаратистами 24 апреля Мариупольский горсовет был освобожден утром 7 мая. В ходе спецоперации по освобождению горсовета задержаны несколько человек.

В тот же день министр внутренних дел Аваков заявил, что в результате операции ситуацию в Мариуполе взята под контроль.

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9 мая сайт 0629 сообщил, что в центре города около 10.30 началась перестрелка возле управления милиции и воинской части Нацгвардии Украины.

Позже сообщалось, что в Мариуполе загорелся первый этаж горсовета, в город вошла украинская бронетехника, началась антитеррористическая операция.

В Национальной гвардии Украины заявляли, что Мариупольский горсовет вечером 9 мая подожгли террористы.

По данным Донецкой облгосадминистрации, в Мариуполе 9 мая в ходе антитеррористической операции погибло 9, ранено 42 человека.

10 мая в Мариуполе было объявлено днем траура.