В Мариуполе снова горит здание горсовета
Над Мариупольским горсоветом вновь поднимаются клубы дыма.
В Мариуполе вновь загорелось здание горсовета.
Об этом сообщает интернет-ресурс "0629" со ссылкой на очевидцев.
"Около 20 минут назад клубы дыма вновь поднялись над зданием Мариупольского горсовета. Горит 4 этаж мэрии. Причины пожара неизвестны. Данных о пострадавших нет", - отмечает издание.
Как сообщал УНИАН, захваченный сепаратистами 24 апреля Мариупольский горсовет был освобожден утром 7 мая. В ходе спецоперации по освобождению горсовета задержаны несколько человек.
В тот же день министр внутренних дел Аваков заявил, что в результате операции ситуацию в Мариуполе взята под контроль.
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9 мая сайт 0629 сообщил, что в центре города около 10.30 началась перестрелка возле управления милиции и воинской части Нацгвардии Украины.
Позже сообщалось, что в Мариуполе загорелся первый этаж горсовета, в город вошла украинская бронетехника, началась антитеррористическая операция.
В Национальной гвардии Украины заявляли, что Мариупольский горсовет вечером 9 мая подожгли террористы.
По данным Донецкой облгосадминистрации, в Мариуполе 9 мая в ходе антитеррористической операции погибло 9, ранено 42 человека.
10 мая в Мариуполе было объявлено днем траура.