Силы Нацгвардии вышли из Мариуполя
Национальная гвардия Украины заявляет об одном погибшем и четверых раненых в результате столкновений в Мариуполе в пятницу, а также об отводе своих подразделений.
Согласно заявлению Нацгвардии в субботу, во время столкновений в пятницу у здания горуправления милиции погиб один военный, еще четверо получили огнестрельные ранения.
Читайте такжеМинобороны: в Мариуполе ранены восемь военных
По состоянию на 8 часов утра 10 мая обстановка в городе Мариуполь Донецкой области остается стабильно напряженной.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.
По данным пресс-службы, в настоящее время силы Нацгвардии выведены из эпицентра событий, чтобы не провоцировать еще большую агрессию боевиков, и ради безопасности мирных мариупольцев.
Во время вчерашних столкновений возле здания горуправления милиции один военнослужащий погиб, еще 4 получили огнестрельные ранения, говорится в сообщении.
Кроме того, вчера вечером террористы осуществили поджог Мариупольской горадминистрации, проинформировали в Нацгвардии.
«Действия злоумышленников, прежде всего, направлены на срыв проведения президентских выборов в государстве», - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что командование Национальной гвардии Украины и личный состав делают все возможное, чтобы стабилизировать обстановку в городе.
Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что 9 мая в ходе АТО в Мариуполе убито около 20 террористов, четырех взяли в плен.
Потери среди сотрудников МВД - один человек убит, пятеро - ранены.
По информации Авакова, попытка группы вооруженных людей захватить штурмом здание УВД в центре города после ожесточенного столкновения закончилась неудачей.
По данным Министерства обороны Украины, в ходе вооруженных столкновений 9 мая в Мариуполе ранены восемь военнослужащих