Силы Нацгвардии вышли из Мариуполя

Согласно заявлению Нацгвардии в субботу, во время столкновений в пятницу у здания горуправления милиции погиб один военный, еще четверо получили огнестрельные ранения.

Читайте такжеМинобороны: в Мариуполе ранены восемь военных

По состоянию на 8 часов утра 10 мая обстановка в городе Мариуполь Донецкой области остается стабильно напряженной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

По данным пресс-службы, в настоящее время силы Нацгвардии выведены из эпицентра событий, чтобы не провоцировать еще большую агрессию боевиков, и ради безопасности мирных мариупольцев.

Во время вчерашних столкновений возле здания горуправления милиции один военнослужащий погиб, еще 4 получили огнестрельные ранения, говорится в сообщении.

Кроме того, вчера вечером террористы осуществили поджог Мариупольской горадминистрации, проинформировали в Нацгвардии.

«Действия злоумышленников, прежде всего, направлены на срыв проведения президентских выборов в государстве», - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что командование Национальной гвардии Украины и личный состав делают все возможное, чтобы стабилизировать обстановку в городе.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что 9 мая в ходе АТО в Мариуполе убито около 20 террористов, четырех взяли в плен.

Потери среди сотрудников МВД - один человек убит, пятеро - ранены.

По информации Авакова, попытка группы вооруженных людей захватить штурмом здание УВД в центре города после ожесточенного столкновения закончилась неудачей.

По данным Министерства обороны Украины, в ходе вооруженных столкновений 9 мая в Мариуполе ранены восемь военнослужащих