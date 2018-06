Кабмин будет противостоять гуманитарной катастрофе в Крыму - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на 7-м Киевском форуме по безопасности «Безопасность на линии разрыва» (On the Fault Line: to be Secure In - Between), который проходит сегодня в Киеве.

«Мы, бесспорно, будем разрабатывать международную программы противодействия гуманитарной катастрофе с участием Европейского Союза и других международных партнеров», - сказал он.

По словам Порошенко, Украина разработает рекомендации, которые должны помочь украинским гражданам в Крыму, сохраняющим государственную позицию.

Порошенко убежден, что ни в коем случае нельзя представить факт аннексии Крыма как процесс, от которого «почти никто не пострадал».

«Это не просто жизнь двух военнослужащих и крымских татар, которые были расстреляны прямо на улицах, а это реальная угроза гуманитарной катастрофы, которая сегодня нависла над десятками тысяч крымских татар, украинцев, семей военнослужащих», - сказал Порошенко.