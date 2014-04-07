МИД РФ пригрозило Украине "новыми трудностями и кризисами", если не образумится

В МИД России вновь заявили о необходимости федерализации и внеблоковом статусе Украины, без чего обещают «новые трудности и кризисы».

Об этом говорится в заявлении МИД РФ о развитии ситуации в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, текстом которого располагает УНИАН.

«В России внимательно наблюдают за происходящим в восточных и южных регионах Украины, в частности в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Как неоднократно отмечала российская сторона, без реальной конституционной реформы в Украине, в рамках которой через федерализацию обеспечивались бы интересы всех регионов страны, сохранялся ее внеблоковый статус, закреплялась особая роль русского языка, трудно рассчитывать на долгосрочную стабилизацию Украинского государства», - говорится в заявлении.

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При этом подчеркивается, что если «безответственное отношение к судьбе страны» у украинской власти продолжится, то Украина «неизбежно будет сталкиваться со все новыми трудностями и кризисами».

«Хватит кивать на Россию, обвиняя ее во всех бедах сегодняшней Украины. Украинский народ хочет услышать от Киева внятный ответ на все вопросы», - говорится в заявлении.

В МИД РФ убеждены, что «пора прислушаться к этим законным требованиям».

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Как говорится в заявлении, Россия подтверждает свои предложения о международном содействии началу подлинного национального диалога всех политических и региональных сил Украины. «Готовы участвовать в соответствующих усилиях вместе с зарубежными партнерами, включая министров иностранных дел государств, засвидетельствовавших соглашение об урегулировании кризиса в Украине от 21 февраля», - говорится в документе.

Как собщал УНИАН, сегодня, 7 апреля и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявил, что последние события на востоке Украины являются началом второй волны спецоперации России по дестабилизации ситуации. «Вчера началась вторая волна спецоперации Российской Федерации против Украины, цель которой - дестабилизировать ситуацию в государстве, свергнуть украинскую власть, сорвать выборы и разорвать на куски нашу страну», - сказал он.

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Турчинов напомнил, что «сепаратистские группировки, которые координируются российскими спецслужбами, захватили помещение областной государственной администрации в Харькове, помещение областной государственной администрации и Службы безопасности в Донецке, а также помещение СБУ в Луганске». По словам и.о. президента, эти люди «взяли в руки оружие», и все это происходит на фоне присутствия российских войск возле границы с Украиной.