События на востоке Украины - это вторая волна спецоперации России - Турчинов
И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявляет, что последние события на востоке Украины являются началом второй волны спецоперации России по дестабилизации ситуации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в обращении, которое транслировалось на телеканале «Рада».
«Вчера началась вторая волна спецоперации Российской Федерации против Украины, цель которой - дестабилизировать ситуацию в государстве, свергнуть украинскую власть, сорвать выборы и разорвать на куски нашу страну», - сказал он.
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Турчинов напомнил, что «сепаратистские группировки, которые координируются российскими спецслужбами, захватили здание областной государственной администрации в Харькове, помещения областной государственной администрации и Службы безопасности в Донецке, а также помещение СБУ в Луганске».
По словам и.о. президента, эти люди взяли в руки оружие», и все это происходит на фоне присутствия российских войск возле границы с Украиной.