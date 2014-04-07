События на востоке Украины - это вторая волна спецоперации России - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в обращении, которое транслировалось на телеканале «Рада».

«Вчера началась вторая волна спецоперации Российской Федерации против Украины, цель которой - дестабилизировать ситуацию в государстве, свергнуть украинскую власть, сорвать выборы и разорвать на куски нашу страну», - сказал он.

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Турчинов напомнил, что «сепаратистские группировки, которые координируются российскими спецслужбами, захватили здание областной государственной администрации в Харькове, помещения областной государственной администрации и Службы безопасности в Донецке, а также помещение СБУ в Луганске».

По словам и.о. президента, эти люди взяли в руки оружие», и все это происходит на фоне присутствия российских войск возле границы с Украиной.