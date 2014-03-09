Ходорковский: В России есть люди, которым дружба с Украиной важнее собственной свободы

Бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский заявляет, что в России есть люди, которым дружба с Украиной важнее собственной свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на Майдане Незалежности в Киеве, где проходит празднование 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко.

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По словам Ходорковского, есть “другая Россия”. Он заметил, что на днях множество людей, несмотря на угрозу арестов, выходили в Москве на митинги против войны России с Украиной.

“Есть люди, для которых дружба между украинским и российским народом важнее их собственной свободы”, - сказал он.

Ходорковский выразил надежду, что у Украины и России единый европейский путь развития.

Кроме того, Ходорковский отметил, что этой ночью посетил Майдан и общался с людьми.

“Российская пропаганда, как всегда, врет. Здесь нет фашистов и нацистов. Точнее, их не больше, чем на улицах Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь нормальные ребята: россияне, украинцы, крымские татары, мои сверстники, воины-афганцы”, - сказал он и добавил, что эти люди отстояли свою свободу.

Присутствующие на Майдане положительно восприняли выступление Ходорковского, а в начале его выступления скандировали: “Россия, вставай!”.

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Кроме того, со сцены стихотворения Шевченко на своих родных языках, в частности, прочитали послы Польши Генрик Литвин, Японии Тоичи Саката, атташе по вопросам культуры Посольства Великобритании, атташе по вопросам культуры Посольства Германия, первый советник посла Франции в Украине и директор Итальянского института в Украине.

Также на Майдане выступил вице-спикер парламента Руслан Кошулинский.

В настоящее время со сцены продолжают выступления украинские должностные лица.