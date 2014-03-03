Сайт МВД разместил объявление о розыске Януковича

Объявление о розыске Виктора Януковича появилось на сайте Министерства внутренних дел.

Его фотография и персональные данные появились в базе розыска - в списке лиц, скрывающихся от органов власти. В объявлении уточняется, что экс-президент скрывается от органов досудебного расследования.

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По данным МВД, Виктора Януковича обвиняют по СТ.115 Ч.2 П.1. Он исчез из Киевской области 26 февраля этого года.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Главным следственным управлением Генпрокуратуры было начато уголовное производство по фактам организации совершения преднамеренных убийств во время проведения массовых мероприятий на Майдане Незалежности в Киеве в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года.

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26 февраля в Генпрокуратуре заявили, что Януковичу, бывшему главе АП Андрею Клюеву, экс-генпрокурору Виктору Пшонке, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и другим лицам объявлено о подозрении в совершении преднамеренных убийств во время проведения массовых мероприятий в центре Киева.

2 марта и.о. генпрокурора Олег Махницкий сообщил, что ГПУ открыла еще одно уголовное производство в отношении Януковича. «После его выступления в Ростове-на-Дону принято решение об открытии уголовного производства за попытки и призывы к свержению конституционного строя в Украине», - сказал он.