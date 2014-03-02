ОБСЕ собирает сегодня чрезвычайное заседание по Украине

«Действующий председатель постоянного совета ОБСЕ, швейцарский посол Томас Грэмингер, приглашает делегации всех государств-участников присутствовать на заседании подготовительного комитета по Украине сегодня (в воскресенье) в Хоябурге в 17 часов (20.00 мск)», - информирует ОБСЕ.

Читайте такжеСША хотят направить международную миссию в Крым

Ранее председательствующий в ОБСЕ министр иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер неоднократно выражал озабоченность растущей напряженностью в Украине в целом и на Крымском полуострове в частности. Он заявил о том, в начале следующей недели в Крым должны отправиться его личный представитель посол Швейцарии в ФРГ Тим Гульдиманн и верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Астрид Торс. На утро понедельника в ОБСЕ назначена встреча постпредов с Гульдиманном, передает РИА Новости.

Также РИА «Новости» сообщает, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в понедельник примет участие в специальной встрече представителей государств-членов ОБСЕ с послом Тимом Гульдиманном, спецпредставителем председательствующего в ОБСЕ по Украине, сообщает постпредство США при ОБСЕ.

Читайте такжеЗаседание СБ ООН: США и Великобритания считают, что Россия должна прекратить агрессию

«В понедельник 3 марта замгоссекретаря Виктория Нуланд займет кресло США на специальной встрече постоянного совета ОБСЕ», - говорится в сообщении постпредства США.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет Федерации России единоглавно принял предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные формирования без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные и государственные объекты в Крыму. Крымские власти признают, что эти захватчики – российские военные.