Вблизи побережья Крыма произошло землетрясение
14:18, 02 марта 2014Политика
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Сегодня утром вблизи крымского побережья произошло землетрясение.
Вблизи побережья Крыма произошло землетрясение
/ Wikipedia
Как сообщили УНИАН в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, 2 марта в 5.34 в Черном море в 24 километрах от поселка Гаспра произошло землетрясение мощностью 2,5-3 балла.
В ГСЧС отметили, что эпицентр землетрясения находился на глубине 40 километров.
Разрушений и повреждений зданий не зафиксировано.
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