Вблизи побережья Крыма произошло землетрясение

Как сообщили УНИАН в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, 2 марта в 5.34 в Черном море в 24 километрах от поселка Гаспра произошло землетрясение мощностью 2,5-3 балла.

В ГСЧС отметили, что эпицентр землетрясения находился на глубине 40 километров.

Разрушений и повреждений зданий не зафиксировано.