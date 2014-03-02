Драку в Харькове устроили русские из Белгорода - депутат

Об этом Еспресо.TV сообщил народный депутат Виталий Данилов, который был вчера в Харькове.

По его словам, вчера в Харьков приехали более двух тысяч россиян на автобусах из Белгородской области.

Именно они начали бить сторонников Євромайдану и устраивать беспорядок. До их прибытия митинг в Харькове был исключительно мирным. При этом россияне не произносили никаких политических лозунгов, их задачей было лишь спровоцировать столкновения.

Сразу после совершения провокации россияне уехали обратно.

Напомним, вчера во многих городах Юго-Востока Украины состоялись сепаратистские митинги. В Харькове участники митинга били и издевались над євромайданівцями. По официальным данным, травмы получили 97 человек.