В Днепропетровске провели антипутинский марш

Под сине-желтыми флагами люди прошли шествием от здания Днепропетровской облгосадминистрации до площади Героев Майдана (бывшей площади имени Ленина), сообщает Радио Свобода.

Они скандировали "Восток и Запад вместе", "долой Путина", "Путин - Гитлер", "Путину капут", "Украина - не Россия" и др. В ответ им сигналили десятки автомобилей, которые ехали рядом.

На площади Героев Майдана участники мероприятия восстановили изуродованный в субботу днем представителями пророссийских сил импровизированный монумент Героям Майдана - развесили новые плакаты с надписями «Нет оккупации», положили свежие цветы, зажгли лампадки.

Читайте такжеВ Херсоне на одной площади митинговали евромайдановцы и сторонники РоссииРуководитель «Правого сектора» в регионе Андрей Денисенко объявил всеобщую мобилизацию мужского населения города. По его словам, все те, у кого есть охотничье оружие, должны взять ее в руки «не для того, чтобы стрелять, а для того, чтобы защитить мир и спокойствие».

«Среди нас немало мужчин, которые служили в армии, работали в правоохранительных органах, были в «горячих точках». На нас с вами, друзья-мужчины, ляжет ответственность за последний бастион свободы. В Днепре мы должны действительно победить», - отметил Андрей Денисенко.

В то же время в комментарии Радио Свобода координатор днепропетровского Евромайдана Виктор Романенко сообщил, что вечером после небольшого митинга на площади Героев Майдана организаторы распустили по домам женщин и детей, а дюжих парней и мужчин пригласили вернуться к зданиям облгосадминистрации и горсовета на ночное дежурство, «ведь есть определенная угроза».

«Уже есть информация, что в Харькове захватили админздание, повесили триколор, поставили на колени евромайдановцев. То есть там раздувается ситуация. В Днепропетровске все спокойно, правоохранительные органы нас заверили, что никаких увлечений здесь не будет, но мы все равно будем дежурить всю ночь, здания будем охранять», - сказал Виктор Романенко.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, сейчас здание облгосадминистрации изнутри ограждено колючей проволокой, в ней дежурят представители Самообороны Майдана и «Правого сектора». Также продолжается дополнительный набор в ряды Самообороны.