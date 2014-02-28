В Харькове суд закрыл дело ЕЭСУ

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вынес председательствующий судья Константин Садовский, приняв во внимание отказ группы прокуроров в составе Людмилы Петровской и Михаила Чопка от обвинения.

“Суд постановил закрыть производство по уголовному делу в отношении Тимошенко Юлии Владимировны... в связи с отказом прокуроров от обвинения”, - сказал Садовский.

Он также отменил постановление об аресте некоторого имущества Тимошенко.

Кроме того, судья сослался на решение Генпрокуратуры о закрытии дела ЕЭСУ и решение Верховного Суда Украины, который в 2005 году подтвердил законность закрытия этого дела.

Садовский также отметил, что постановление экс-генпрокурора Виктора Пшонки, который отменил постановление Верховного Суда о закрытии уголовного дела, не соответствовало законодательству.

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Как сообщал УНИАН, в октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины. По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

Киевский райсуд Харькова с апреля 2012 года пытался рассмотреть дело ЕЭСУ, но заседания переносили из-за отсутствия на них Тимошенко.

Справка УНИАН. Верховная Рада 21 февраля 2014 г. приняла закон «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно имплементации в национальное законодательство положений статьи 19 Конвенции ООН против коррупции”.

Это стало основанием для освобождения Тимошенко, поскольку соответствующие нормы принятого закона декриминализуют статьи, по которым экс-премьера приговорили по «газовому делу» к 7 годам лишения свободы.

На следующий день Верховная Рада приняла постановление об освобождении Тимошенко, в тот же день ее освободили.