Фрегат «Гетман Сагайдачный» возвращается в Севастополь

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС. Сейчас корабль держит курс на порт Суда (о.Крит). Как ожидается, в Севастополь фрегат «Гетман Сагайдачный» прибудет в первые дни марта. В командовании украинского флота высоко оценивают действия национального контингента в составе экипажа фрегата «Гетман Сагайдачный», подразделения специального назначения (обзорной команды) и вертолетного отряда во время выполнения задач операций. «Фрегат «Гетман Сагайдачный» с высокой оценкой справился с поставленными задачами, достойно демонстрирует на пространствах Мирового океана флаг Украины и Военно-Морских Сил», - отметил временно исполняющий обязанности командующего украинских ВМС вице-адмирал Сергей Елисеев. «Мы гордимся нашими моряками и желаем им счастливого возвращения на Родину», - добавил он.

Читайте такжеКерченская паромная переправа остановлена

Как сообщал УНИАН, украинский национальный контингент на борту фрегата «Гетман Сагайдачный» в период с 3 января по 26 февраля 2014 года в рамках операции «Аталанта» в составе многонационального корабельного соединения предотвращал и противодействовал проявлениям пиратства, защищал гражданские суда, которые выполняют задачу в рамках Всемирной продовольственной программы. Во время участия в операции корабль 30 суток провел в море непосредственно на патрулировании в районах, опасных от пиратов. Ежедневно через эти районы проходило около 50 гражданских судов. Обзорной командой контингента проведено 7 дружеских подходов к местным рыболовам, осмотрено 4 суда, которые вызывали подозрения в пиратской деятельности. Экипажем вертолета Ка-27 за период участия в операции выполнено около 50 полетов с целью ведения воздушных разведок надводной обстановки. Решительными действиями экипажа вертолета Ка-27 были остановлены 2 скоростные лодки, которые не отвечали на запросы корабля и продолжали свое движение. Вертолетный отряд также обеспечил перелеты личного состава между кораблями в море, при этом были осуществлены взлет-посадки на иностранный корабль.

Справка УНИАН. 8 октября 2013 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об одобрении решения Президента Украины о направлении национального контингента для участия Украины в операции НАТО по противодействию пиратству на море «Океанский Щит» и в операции Европейского Союза «Аталанта». Законом было предусмотрено направить национальный контингент общей численностью до 250 военнослужащих для участия Украины в операции “Океанский Щит” на период до 3 января 2014 года, а также для участия Украины в операции Европейского Союза «Аталанта».