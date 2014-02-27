Возможное военное вторжение России в Украину было бы ошибкой – госсекретарь США

Как сообщает Радио «Свобода», по словам государственного секретаря США Джона Керри, «для страны, которая так часто высказывается… и так твердо против иностранных вмешательств в Ливии, Сирии и так далее, было бы важно самой придерживаться таких предупреждений, когда она обдумывает свои шаги относительно суверенного государства Украина. Не думаю, что может быть хоть наименьшее сомнение: любое военное вторжение, которое нарушит суверенную территориальную целостность Украины, было бы огромной, тяжелой ошибкой».

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Выступая в Госдепартаменте перед группой журналистов, Керри не стал уточнять подробностей.

26 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны осуществить неожиданную комплексную проверку боеготовности двух военных округов – Западного, который граничит с Украиной, и Центрального. Все войска, которые вовлекаются в неожиданную проверку, должны уже 27 февраля быть приведены в высшую степень боевой готовности, и осуществить развертывание на полигонах, заявил Шойгу.

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По его словам, Путин поручил проверить способность войск к действиям, в частности при решении кризисных ситуаций, которые составляют угрозу военной безопасности России.

Позже на вопрос журналистов, связана ли эта проверка с ситуацией в Украине, Шойгу ответил отрицательно.